Tagesspiegel Plus Zwischen Ostereiern und Pandabären : Markus Söder fühlt sich zu Höherem berufen

Pandas knutschen und Ostereier verlosen: In Bayern wird es CSU-Chef Markus Söder wohl zu langweilig. So flüchtet er ins Ausland und in die sozialen Medien. Die K-Frage hält er demonstrativ offen.