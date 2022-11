„Election deniers“, Krawalle, Donald Trump Vor den Midterms ist die Angst der Demokraten förmlich greifbar

Am Dienstagabend ist es mal wieder spät geworden. Punkt Mitternacht klettert Joe Biden die Stufen des Präsidentenhubschraubers hinunter und läuft über den angestrahlten Rasen zum Weißen Haus. In der Hand hält er eine Papierrolle, vielleicht ist es die Rede, die er wenige Stunden zuvor in Florida gehalten hat.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden