Bornstedt macht sauber Frühjahrsputz rund um die Biosphäre

Der erste „Bornstedter Frühjahrsputz“ wird am 27. April vom NABU und der Stadtteilarbeit Bornstedt durchgeführt. Ab 10 Uhr können Müllgreifer und Müllbeutel am weißen Zelt hinter der Biosphäre ausgeliehen werden, gesammelt wird im öffentlichen Raum. Ab 12 Uhr treffen sich alle, die mitmachen, wieder beim Zelt, wo der Müll zur Entsorgung gesammelt wird und Freigetränke, Live-Musik sowie eine Verlosung warten.

Wer Schmuddelecken in Bornstedt kennt, kann eine möglichst genaue Ortsangabe an Stadtteilarbeitbornstedt@gmail.com schicken, damit diese in die Bornstedtkarte eingetragen werden können. So kann beim Frühjahrsputz jeder nachschauen, wo Müll gemeldet wurde. (kkh)