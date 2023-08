30 Jahre Filmpark Babelsberg Dietmar Woidke lobt „Erfolgsgeschichte“

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat den Filmpark Babelsberg zu seinem 30-jährigen Bestehen als „Erfolgsgeschichte“ bezeichnet. Auch der Sender BB Radio feierte bei einer Jubiläumsveranstaltung am Samstagabend in Potsdam 30. Geburtstag.

„Beide Unternehmen sind echte Brandenburger Institutionen, die seit ihrer Gründung Erfolgsgeschichten schreiben. Sie gehören zu unserem Bundesland wie der Rote Adler“, sagte Woidke laut Mitteilung anlässlich der Jubiläen. Während der Filmpark den Besucherinnen und Besuchern Helden rund um den Film nahebringe, gebe BB Radio denen eine Stimme, die für Selbstlob meistens zu bescheiden seien. Mit der Radio-Aktion „Hörer-Helden“ wird Woidke zufolge das Engagement von vielen Ehrenamtlichen im Land bekannt gemacht.

Der Chef des Filmparks in Babelsberg, Friedhelm Schatz, hatte vor kurzem von einem passablen Besucheraufkommen im bisherigen Sommer gesprochen. „Die Sommersaison ist in Ordnung.“ Der Filmpark will sein Konzept überprüfen, um wieder mehr Besucher zu erreichen. Zudem führt Personalmangel zu einer Einschränkung der Öffnungszeiten.

(dpa)