3000 Jobs in Grünheide bedroht? Unruhe nach Musks Rotstift-Ankündigung

Trifft die Entlassungswelle bei Tesla diesmal auch das Werk in Grünheide? Die Ankündigung von Tesla-Chef Elon Musk in einer vom „Handelsblatt“ publik gemachten internen Mail, wonach der US-Konzern weltweit 14.000 Jobs abbauen will, schreckt Gewerkschaften und Brandenburgs Politik auf. Denn noch eine Zahl, bislang allerdings nicht bestätigt, ist in der Welt. Nach Recherchen des Handelsblatts, das sich bei dieser Information auf zwei Insider beruft, könnten 3000 Jobs in Grünheide wegfallen – und zwar vor allem Leiharbeiter. Das E-Autowerk bei Berlin, erst 2022 eröffnet, ist mit 12.500 Jobs aktuell größter Industriebetrieb im Land.