Angriff auf offener Straße Polizei vernimmt Tatverdächtigen nach Schüssen auf 19-Jährigen in Senftenberg

Nach Schüssen auf einen 19-Jährigen auf offener Straße in Senftenberg steht ein 31-jähriger Mann nach Angaben der Polizei unter Tatverdacht. Der albanische Staatsbürger sei vernommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. „Er hat sich nicht eingelassen zu den Vorwürfen.“

Der Mann sei auf freien Fuß gekommen, weil keine Haftgründe vorgelegen hätten. Nach drei Durchsuchungen in Senftenberg hat die Polizei nach eigenen Angaben mehrere Gegenstände sichergestellt, die nun bewertet würden. Zuvor hatte der RBB über den Verdächtigen berichtet.

In Senftenberg waren am Dienstag innerhalb weniger Stunden und nicht weit voneinander entfernt zweimal Schüsse gefallen: Ein Angreifer mit einem Gegenstand ähnlich einer Axt wurde durch Schüsse von Polizeibeamten getötet. Später wurde der 19-Jährige bei einem Streit mit mehreren Beteiligten durch Schüsse in den Oberschenkel verletzt. Der Polizeisprecher bekräftigte, die beiden Fälle hätten nichts miteinander zu tun. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob der Einsatz mit Schusswaffen auf den Angreifer rechtmäßig war. (dpa)

