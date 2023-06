An die Körbchen, fertig, los! Hier können Sie in Brandenburg Erdbeeren und Kirschen selber pflücken

Nun sind die Erdbeeren in Brandenburg auch im Freiland reif. Die rote Farbe kam in diesem Jahr etwas später als in den Vorjahren. Das Frühjahr war kühler. Jetzt sind die Nussfrüchte aber schön rot und warten darauf, gepflückt zu werden. Achtung: An Tagen, an denen besonders viel gepflückt wird, kann die Ernte schon einmal aus sein. Dann bleiben Höfe und Felder geschlossen, damit die Beeren nachwachsen können. Daher lohnt es sich, beim Betrieb vorher anzurufen und sich zu erkundigen, ob der Hof geöffnet hat. Kirschen gibt es auch schon, aber noch nur vereinzelt.