Ausbaupläne für die Gigafactory Tesla will Grünheide zum größten E-Auto-Werk Deutschlands machen

Es wäre dann das größte Autowerk Deutschlands: Um in Teslas Gigafactory in Grünheide künftig eine Million Elektrofahrzeuge pro Jahr zu produzieren, also 20.000 pro Woche, soll die Belegschaft der Fabrik auf 22.500 Mitarbeiter aufgestockt werden. Das bestätigte der E-Auto-Hersteller am Sonntag dieser Zeitung.