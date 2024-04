Tagesspiegel Plus Ausflug ins Havelland : In Ribbeck führen alle Wege zum Birnbaum

In Ribbeck dreht sich alles um die Birne: im Marionettentheater, im Fontane-Museum und in den Cafés. Dort gibt es Birnentorte, Birnensenf und Birnenessig. Was es sonst noch zu entdecken gibt.