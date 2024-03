Tagesspiegel Plus „Außerplanetarische Verbündete“ : Wer ist die linksextreme Vulkangruppe, die Tesla sabotierte?

In der Tesla-Autofabrik bei Berlin stehen die Bänder wegen eines Anschlags weiter still. Verantwortlich scheint die „Vulkangruppe“, ein extremistisches Phantom. Was dennoch über sie bekannt ist.