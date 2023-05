Bedroht und beleidigt Politiker in Brandenburg zunehmend Ziel von Angriffen

Sie parkt ihr Auto seit Jahren nicht mehr in ihrem Carport, sondern auf der Straße. Die Sicherheitsbehörden hätten das in ihrem Fall geraten, sagt Andrea Johlige. „Den Carport kann man nicht gut einsehen, wenn sich jemand am Auto zu schaffen macht, würde man das kaum mitbekommen“, erklärt die Landtagsabgeordnete der Linken aus dem Havelland. Grundsätzlich empfiehlt die Brandenburger Polizei Amts- und Mandatsträgern, ihr Fahrzeug zu Hause und am Arbeitsplatz in einer Garage oder einem anderen gesicherten Bereich zu parken. „Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Täter Manipulationen an Ihrem Fahrzeug (Motorrad oder Auto) vornehmen“, schreibt die die Polizei im Internet auf einer speziellen Seite mit Tipps zum Gewaltschutz für Politiker und andere Personen, die in der Öffentlichkeit stehen.