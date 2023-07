Bevölkerungszuwachs Brandenburg hat leicht überdurchschnittliche Geburtenziffer

Im vergangenen Jahr sind in Deutschland deutlich weniger Kinder zur Welt gekommen. Die Zahl der Neugeborenen sei im Vergleich zu 2021 um sieben Prozent auf 738.819 gesunken, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Die sogenannte zusammengefasste Geburtenziffer ging 2022 gegenüber dem Vorjahr um acht Prozent auf 1,46 Kinder je Frau zurück. Das sei der niedrigste Stand seit 2013, als 1,42 Kinder je Frau verzeichnet worden seien. Brandenburg lag im vergangenen Jahr mit einer Geburtenziffer von 1,47 je Frau leicht über dem Durchschnitt. Schlusslicht war Berlin mit 1,25.

Die zusammengefasste Geburtenziffer gibt an, wie viele Kinder eine Frau im Laufe ihres Lebens bekäme, wenn ihr Geburtenverhalten so wäre wie das des Durchschnitts aller Frauen zwischen 15 und 49 Jahren im betrachteten Jahr. In Westdeutschland sank die Geburtenziffer 2022 im Vorjahresvergleich von 1,60 auf 1,48 Kinder je Frau, in den ostdeutschen Flächenländern von 1,54 auf 1,43 Kinder je Frau. In Brandenburg lag sie 2021 noch bei 1,59. Der Höchstwert der vergangenen zehn Jahre von 1,68 wurde im Bundesland 2016 verzeichnet.

Väter im Schnitt 33,3 Jahre alt

Damit die Bevölkerung eines Landes - ohne Zuwanderung - nicht schrumpft, müssten in hoch entwickelten Ländern rein rechnerisch etwa 2,1 Kinder je Frau geboren werden. Das durchschnittliche Alter der Mütter bei der Geburt ihres ersten Kindes war 2022 bundesweit mit 30,4 Jahren geringfügig niedriger als im Vorjahr, als es bei 30,5 Jahren lag. Das Durchschnittsalter der Väter beim ersten Kind der Mutter blieb unverändert bei 33,3 Jahren. (epd)