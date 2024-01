Bezahlkarte statt Bargeld für Flüchtlinge in Brandenburg SPD-Regierungschef Woidke spricht Machtwort im Kabinett

Erst nach einem Machtwort von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat Brandenburgs Kabinett am Dienstag die Einführung einer bargeldlosen Bezahlkarte für Asylsuchende beschlossen, um die es in der Kenia-Koalition aus SPD, CDU und Grünen zuvor bis zuletzt Konflikte gegeben hat. Nach Informationen dieser Zeitung hat Woidke unmittelbar vor dem Kabinettsbeschluss von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht – und per schriftlicher Anweisung Innenminister Michael Stübgen (CDU) mit der Zuständigkeit für das Vergabeverfahren zur Auswahl eines Dienstleisters für die Bezahlkarte beauftragt.