Bildungsförderung Mehr als eine halbe Milliarde Euro für Brandenburger Brennpunktschulen

Benachteiligte Schüler sollen in Brandenburg mit einem millionenschweren Bildungspaket besser gefördert werden. Das Land erhält ab dem kommenden Schuljahr vom Bund 270 Millionen Euro aus dem Startchancen-Programm und übernimmt die Kofinanzierung in identischer Höhe. Für die Dauer von zehn Jahren sollen mit den Mitteln von insgesamt mehr als einer halben Milliarde Euro unter anderem die Basiskompetenzen im Lesen, Schreiben und Rechnen verbessert werden, Baumaßnahmen finanziert und mehr Schulpsychologen und Sozialarbeiter eingestellt werden können, teilte Brandenburgs Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) am Dienstag nach dem entsprechenden Beschluss des rot-schwarz-grünen Kabinetts in Potsdam mit.