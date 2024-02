Bodenrichtwerte in Potsdam-Mittelmark Kleinmachnow wird nicht noch teurer

Um die Bodenrichtwerte für das vorige Jahr feststellen zu können, hat der Gutachterausschuss des Landkreises Potsdam-Mittelmark 2185 Kaufverträge für baureife, unbebaute Grundstücke ausgewertet. Dabei gab es ein überraschendes Ergebnis: Bauland in Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf wurde erstmals seit langem nicht mehr teurer, sondern sogar ein wenig günstiger. Signifikante Steigerungen konnten dagegen in Kommunen wie Schwielowsee oder Nuthetal verzeichnet werden.

Schon bei der Anzahl der Kaufvorgänge ist ein Unterschied zu den vergangenen Jahren erkennbar: Rund 600 Verträge weniger als 2022 wertete der Ausschuss dieses Mal aus, waren es im Vorjahr doch rund 2700 Verkäufe, die es zu bewerten galt. Dennoch sei aber der Geldumsatz nicht im gleichen Ausmaß zurückgegangen, sagte Wilk Mroß, Vorsitzender des Gutachterausschusses, bei der Präsentation der Bodenrichtwerte 2023 am Freitag. „Das Wertniveau ist geblieben.“

Entgegen dem Trend der vergangenen Jahre meldet Mroß für das Berliner Umland eine „ganz leichte Senkung“ der Bodenrichtwerte. Sie seien praktisch gleich geblieben, da die Veränderungen im Verhältnis so minimal seien. Christoph Löwer, der Zweite Beigeordnete des Landkreises Potsdam-Mittelmark, bezeichnet die Änderungen als „homöopathisch“. So ist etwa der Höchstwert in Kleinmachnows Zentrum von 1300 auf 1250 Euro pro Quadratmeter gesunken, das ist ein Minus von knapp vier Prozent. Nach wie vor handelt es sich dabei um den Spitzenwert im Kreis, gefolgt von der Kleinmachnower Medonstraße mit 1150 Euro, sowie Kleinmachnow West und Ost mit jeweils 950 Euro – alle Werte sind um 50 Euro gefallen. Die übrigen Bodenrichtwerte der Kommune sind zum Vorjahr unverändert.

In Teltow haben sich zwei Werte ebenfalls um 50 Euro nach unten bewegt: Der Bereich um die Mahlower Straße ist jetzt mit 600 Euro, Sigridhorst mit 550 Euro angegeben. Seehof musste dagegen ein Minus von 100 Euro hinnehmen, hier kostet das Grundstück jetzt nicht mehr 800, sondern 700 Euro pro Quadratmeter, ein Minus von etwas über 14 Prozent. Es bleibt dennoch das teuerste Pflaster in der Stadt, in der es Grundstücke mit Richtwerten ab 280 Euro pro Quadratmeter gibt. Gleich sechs Bodenrichtwerte haben sich in Stahnsdorf nach unten bewegt, zweimal um 30 Euro, sonst um 50 Euro. Hier wurden voriges Jahr 420 bis 750 Euro pro Quadratmeter bezahlt, letzteres am Hamann Ring, wo man ein Jahr zuvor noch im Schnitt 800 Euro hinlegen musste.

Teuer bleibt gleich teuer

„In den ganz teuren Lagen sind die Bodenpreise leicht zurückgegangen“, so Löwer. „Sie sind aber trotzdem auf einem sehr hohen Niveau und es bleibt nach wie vor ein Problem, mit einem durchschnittlichen Einkommen an Eigentum zu kommen.“ Das sei für die, die schon etwas haben, sicher eine gute Nachricht. Aber für die Aufgabe, Wohnraum zu schaffen, bleibe es noch über viele Jahre eine Herausforderung, glaubt er. Mroß dazu: „Man muss sehen, wie sich die Region Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf in den nächsten Jahren entwickelt.“

Interessante Steigerungen sieht der Chef-Gutachter in den Schwielowseer Ortsteilen Geltow, Ferch und Caputh. Er betont dabei, dass es sich nicht um Wassergrundstücke handelt – diese werden bei der Auswertung herausgenommen. „Sonst würde man Äpfel mit Birnen vergleichen“, sagte Mroß. So hat sich der Richtwert in Geltow etwa von 390 auf 500 Euro pro Quadratmeter verändert, was ein Plus von 28 Prozent bedeutet, Ferch von 340 auf 400 Euro und Caputh von 500 auf 550 Euro. Dabei gehe es immer um Ortslagen, so Mroß. In Bergholz-Rehbrücke, Ortsteil Rehbrücke, stieg der Bodenrichtwert von 370 auf 450 Euro, ein Anstieg um 21 Prozent, im Wohnpark Rehbrücke von 410 auf 450 Euro.

Bodenrichtwerte Potsdam-Mittelmark Die neuen Werte sind ab März im Bodenrichtwertportal BORIS des Landes Brandenburg unter www.boris-brandenburg.de veröffentlicht. Die Informationen können gebührenfrei im pdf-Format abgerufen werden. Auch telefonisch werden gebührenfrei Auskünfte gegeben, die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses ist unter Tel.: (03328) 318-311 bis -314 oder -328 erreichbar. Sprechzeiten sind dienstags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr.

Weiter weg von Berlin – im sogenannten „Weiteren Metropolenraum“ – wurden im Vergleich zum Jahr zuvor 14 Richtwerte nach oben und 15 nach unten angepasst. So gibt es etwa gestiegene Preise in Bad Belzig, in der Ortslage in Brück ist der Bodenrichtwert von 100 auf 130 Euro und damit um 30 Prozent gestiegen. Der Anstieg von 35 auf 60 Euro pro Quadratmeter in Wiesenburg bedeutet sogar fast eine Verdoppelung. Hier sieht Mroß einen Zusammenhang mit der positiven Entwicklung der Kreisstadt Bad Belzig. „Es ziehen Menschen hin und sie sind auch bereit, dafür zu zahlen.“ Neu eingeführt wurden unter anderem die Bodenrichtwerte für das Wohngebiet „Am Stellwerk“ in Beelitz mit 340 Euro pro Quadratmeter und das Wohngebiet Albert-Schweitzer-Schule in Treuenbrietzen mit 170 Euro.

Kaum verändert haben sich die Bodenrichtwerte für Ackerland, die bei einem bis 1,10 Euro pro Quadratmeter liegen, für Grünland, das 0,90 bis 1,10 Euro gekostet hat und für Wald, der mit 0,25 bis 0,32 Euro pro Quadratmeter zu Buche schlägt.

Insgesamt wurden in diesem Jahr 612 Bodenrichtwerte ermittelt, davon sind 419 Wohn- und Mischgebiete und 88 Gewerbegebiete. Die restlichen sind Sondergebiete sowie je zwei Ackerland, Grünland und Forstflächen. Sie alle spiegeln tatsächliche Verkäufe wider, betonte Mroß. Besonders hohe oder niedrige Preise sowie Zwangsversteigerungen werden herausgenommen, auch Verkäufe innerhalb der Familie, um die Werte nicht zu verfälschen. „Es sind Richtwerte, nicht mehr und nicht weniger“, so Mroß. „Sie sind nicht bindend. Der Grundstückpreis wird frei verhandelt.“ Allerdings sind die Bodenrichtwerte mittlerweile ein Faktor zur Berechnung der Grundsteuer.