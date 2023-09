Polizei gibt Entwarnung Unbekannter hatte an Brandenburger Schule mit Bombe gedroht

Wegen einer Bombendrohung ist am Freitagmorgen die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule im Mühlenbecker Land (Kreis Oberhavel) gesperrt worden. Gegen 9.45 Uhr gab die Polizei auf X (ehemals Twitter) Entwarnung. „Wir haben das Gebäude mit Sprengstoffspürhunden abgesucht - die Bedrohung hat sich nicht bestätigt“, teilte die Behörde in dem sozialen Netzwerk mit.

Den Angaben zufolge hatte ein Unbekannter mit einer Bombe gedroht. Die Ermittlungen zum Sachverhalt wurden aufgenommen. Zunächst hatte die Polizei von einer „Bedrohungslage“ gesprochen und zu den Hintergründen keine weiteren Angaben gemacht.

Die ankommenden Schülerinnen und Schüler wurden am Freitagmorgen nach Angaben der Polizei vor Unterrichtsbeginn auf den angrenzenden Sportplatz geleitet. Die Schule hatte die mutmaßliche Bedrohung am Freitag gegen 6.45 Uhr an die Polizei gemeldet. Einige Mitarbeiter, die bereits in der Schule waren, konnten das Gebäude verlassen.

Rund 900 Schülerinnen und Schüler besuchen die Schule. Auf X hatte die Polizei die Menschen gebeten, den Bereich großräumig zu meiden. (mit dpa)