Brandenburgs herrenloser Stausee Wasserspeicher in der Prignitz seit Jahrzehnten ohne Eigentümer und Sicherheitskonzept

Ein Stausee ohne Eigentümer schafft es in den Brandenburger Landtag: Der bei Pritzwalk gelegene Stausee Preddöhl war am Mittwoch Thema in der Fragestunde des Landesparlaments. Wie Umweltminister Axel Vogel in seiner Antwort auf eine mündliche Anfrage der Landtagsabgeordneten Isabelle Hiekel (Grüne) mitteilte, hoffe er auf einen Erhalt der zu DDR-Zeiten errichteten Wasserspeichers.