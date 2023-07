Braune Netze Wie Rechtsradikale in Brandenburgs Süden mitmischen

Es ist ein Mord, der Brandenburgs Süden ins Rampenlicht rückt. Eine Gewalttat, die Medien, Politik und Behörden aufhorchen lässt und dafür sorgt, dass Cottbus seitdem auch öffentlich als Zentrum einer rechten Parallelwelt wahrgenommen wird. Am 1. März 2020 wird der Bodybuilder Martin M. auf dem Cottbuser Klosterplatz von zwei Männern erschossen, während er mit seinem Hund einen Abendspaziergang macht.

Schon kurz nach der Tat gibt es erste Hinweise, dass eine sogenannte „Milieustreitigkeit“ Auslöser des Mordes war. Und tatsächlich: Der getötete 31-jährige Martin M. war den Sicherheitsbehörden bestens bekannt, galt als Akteur der extrem rechten Kampfsport- und Securityszene in der Lausitz.

Der Tod von M. wirft ein Schlaglicht auf eben diese extrem rechten Strukturen in Brandenburgs Süden, die vom Landesamt für Verfassungsschutz mittlerweile als „toxisches Gebilde“ zusammengefasst werden. Gemeint ist die gefährliche Melange aus Neonazis, Rockern, lokalen Fußballfans, Türstehern, Kampfsportlern und finanziell erfolgreichen Geschäftsleuten, die sich in Cottbus und dem angrenzenden Landkreis Spree-Neiße im Laufe der Jahre so breit aufgestellt hat wie kaum anderswo in Deutschland.

Da sind diverse Sicherheitsunternehmen, die nicht nur Mitarbeiter mit rechter Gesinnung beschäftigen, sondern teilweise selber in den Händen von Rechtsextremisten sind. Das Problem in der Cottbuser Sicherheitsbranche ist mittlerweile so groß, dass Kenner der Veranstaltungsbranche möglichen Kunden in der Region empfehlen, sich auf der Suche nach einem zumindest unpolitischen Sicherheitsdienst in Richtung Berlin zu orientieren, weil es im Süden Brandenburgs durchaus möglich ist, dass durch die ständige Weitergabe und „Versubbung“ von Aufträgen am Ende Neonazis die eigene Veranstaltung bewachen.

Hintergrund der Recherche Die Recherche dieses Artikels ist Teil der zweiten Staffel des RBB-Formats „Schattenwelten“, die sich in der Folge „Braune Netze – Wie Rechtsradikale lokal mitmischen“ mit rechten Strukturen in Brandenburgs Süden auseinandersetzt. Tagesspiegel-Redakteur Julius Geiler hat als Host und Redakteur an den drei Filmen mitgewirkt. „Schattenwelten“ ist ab sofort verfügbar in der ARD-Mediathek und wird am Mittwoch, 19. Juli, um 22.30 Uhr im RBB-Fernsehen ausgestrahlt. Autor Julius Geiler als Reporter bei den Dreharbeiten für das „rbb“-Format „Schattenwelten“ in Cottbus. © rbb/pqpp2

Was für absurde Blüten die Dominanz rechter Strukturen im Sicherheitsgewerbe teilweise treibt, zeigt ein Beispiel aus dem Jahr 2021. Eines der größten Security-Unternehmen der Region mit mehreren Filialen in Cottbus sicherte als Subunternehmer das linke Festival „Laut gegen Nazis“ auf dem Campus der Cottbuser Universität ab. Gleichzeitig führte die Firma nach RBB-Recherchen die damals obligatorischen Coronatests bei Besuchern der Veranstaltung durch, bei denen hunderte Gäste ihre Daten angeben mussten.

Brisant ist vor diesem Hintergrund vor allem der Aspekt, dass der Geschäftsführer des betreffenden Unternehmens unter seinem mutmaßlichen Zweitprofil in den sozialen Netzwerken gegen die damals geltenden Corona-Maßnahmen hetzte und diese mit der NS-Zeit gleichsetzte. Trotz entsprechender vorliegender Dokumente, die damals durch das Unternehmen ausgestellte Coronatest-Bescheide belegen, dementiert der Geschäftsführer gegenüber dem RBB, jemals Testzentren betrieben zu haben.

Bekannter Neonazi als Mitarbeiter

Ebenso wenig Einsehen legt der Security-Chef, angesprochen auf einen seiner Mitarbeiter, an den Tag. Andy S. wird vom Geschäftsführer selbst abwechselnd als „Einsatzleiter“ und „Kundenbetreuer“ bezeichnet und gilt gleichzeitig als einer der bekanntesten Neonazis der Region. Der ehemalige Kampfsportler trat bei rechtsextremen Szeneevents wie dem „Kampf der Nibelungen“ auf, warb für eine rechte Modemarke und musste sich in der Vergangenheit bereits wegen Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz vor Gericht verantworten. Darauf angesprochen, heißt es vom Geschäftsführer auf RBB-Anfrage: „Was meine Mitarbeiter nach Feierabend tun, ist, solange es nicht strafrechtlich relevant ist, ihre Privatsache“.

Andy S. ist regelmäßig mit weiteren bekannten Akteuren der extrem rechten Szene im Stadion der Freundschaft beim lokalen Fußballverein Energie Cottbus anzutreffen. Energie ist seit Jahrzehnten berüchtigt für seine rechten Fans. Offiziell löste sich die extrem rechte Gruppierung „Inferno Cottbus“ im Jahr 2017 auf, um einem behördlichen Verbot zuvorzukommen. Doch Medienrecherchen und Aussagen von Insidern aus der Cottbuser Kurve belegen, dass rechte Strukturen im Stadion der Freundschaft nach wie vor den Ton angeben.

Hier treffen Rechtsextremisten älterer Generationen wie Andy S. auf junge Fans des Vereins, die sich unter anderem in der sogenannten „Unbequemen Jugend“ organisieren, die ebenfalls als rechts gilt. Beobachter sprechen von einer „hervorragend organisierten Jugendarbeit“ der Szene.

All das, in Kombination mit finanziell erfolgreichen Geschäftsleuten, die in Cottbus und Umgebung Firmen, Immobilien und gastronomische Einrichtungen besitzen, sorgt in der Zivilgesellschaft für ein Klima der Angst. Nur die wenigsten trauen sich in Cottbus, öffentlich und mit ihrem Gesicht Stellung zum „toxischen Gebilde“ zu beziehen.

Das hat auch damit zu tun, dass man in Cottbus offenbar erkannt hat, dass nicht allein „Ideologie satt macht“, sagt Sven Bogacz, Leiter der zuständigen Polizeidirektion Süd. Die Szene will nach seiner Einschätzung auch am „geschäftlichen Erfolg der Stadt“ teilhaben und ist deswegen überall im Stadtbild durch Firmen, Geschäfte und Restaurants präsent.