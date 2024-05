Brunch, Kultur, Erholung Die schönsten Ausflüge zum Muttertag in Brandenburg

Mutterkulte gab es bereits im antiken Griechenland. Doch da ging es noch um mütterliche Göttinnen und weniger um die leibliche oder angenommene Mutter. Der Muttertag, gefeiert am zweiten Sonntag im Mai, kam aus den USA. In Deutschland hatte der Muttertag im letzten Jahr seinen 100. Geburtstag. Als er 1923 das erste Mal in Deutschland begangen wurde, waren es zunächst die Blumenhändler, die den Tag zu Ehren der Mutter bewarben. Nur wenige Jahre später kaperten die Nationalsozialisten ihn. Mit dem Ehrenkreuz der Deutschen Mütter wurden Frauen als eine Art Gebärmaschine ausgezeichnet. Mit Liebe und Dank für die eigene Mutter hatte das nicht viel zu tun.

In der DDR hatte der Muttertag wenig Bedeutung, hier wurde Frauentag gefeiert. Und Herrentag am Himmelfahrtstag, Vatertag in den alten Bundesländern. Auch in anderen europäischen Ländern wird Muttertag gefeiert. Wer schon mal an einem zweiten Sonntag im Mai in Italien war, hat bestimmt erlebt, wie die Italiener ihre Mamas ausführen. Umgeben von Kindern und Enkelkindern wird die Mama bei einem Familienfest verwöhnt.

Für alle, die am Sonntag auch etwas gemeinsame Zeit mit ihrer Mama verbringen möchten, haben wir ein paar Ideen für einen Muttertagsausflug in Brandenburg gesammelt.

Musischer Muttertag

In Glindow, Werder, musizieren die „Klangkirschen“, der kleine Frauenchor mit dem großen Repertoire, wie sie sich selbst beschreiben. Gelauscht werden kann in der Kulturkirche in Petzow. Von hier ist es nicht weit zum Schloss Petzow. Gelegen zwischen Schwielowsee und Glindower See lässt es sich hier hübsch flanieren. Kulturkirche Petzow, Fercher Straße 52 in 14542 Werder (Havel) Ortsteil Petzow, los geht’s um 15 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden sehr willkommen.

Kulturkirche in Petzow © IMAGO/Zoonar.com/Ina Hensel

Das Tanzcafé zum Muttertag öffnet um 16 Uhr seine Türen. Beim Konzertnachmittag im Haus Schwärzetal in der Weinbergstraße 6A in 16225 Eberswalde erwartet die Besucherinnen Musik zum Schunkeln und Schwofen, gespielt vom Brandenburgischen Konzertorchester Eberswalde unter der Leitung von Urs-Michael Theus. Tickets gibt’s ab 16,50 Euro. Telefon: 03334 25650.

In Rathenow im Havelland gibt’s für das Jugendsinfonieorchester Havelland die Premiere. Dabei wird es zunächst klassisch, mit Werken von Beethoven, Händel, Elgar, Purcell und Grieg. Was die Jugend noch so drauf hat, zeigt sie bei ihren Interpretationen populärer Filmmusik. Los geht’s um 17 Uhr im Kulturzentrum Rathenow, Märkischer Platz 3 in 14712 Rathenow. Der Eintritt ist frei.

Das Preußische Kammerorchester lockt unter dem Motto „Operette versus Oper“ nach Templin. Klänge von Lehár, Puccini, Strauß und Wagner sollen die Sinne verführen. Begleitet wird das musikalische Feuerwerk von Gesangsolisten der Hochschule für Musik Hanns Eisler. Gespielt wird im Multikulturellen Centrum Templin, Prenzlauer Allee 6 in 17268 Templin. Start ist 15 Uhr, Karten gibt es im Vorverkauf ab 15 Euro.

Das Flugzeug Lady Agnes, eine alte Iljuschin 62 der DDR-Fluglinie Interflug. Hier spielt am Sonntag Thomas Kübler Swing und Schlager. © IMAGO/Krauthöfer/IMAGO/Jörg&Nicole Krauthöfer

Den Mai begrüßt in Bad Freienwalde das Mandolinenorchester. Im Herbst feierte es 75. Geburtstag. Der Komponist Martin Rätz bearbeitet für die Mandolinengruppe diverse Musikstücke und komponierte die „Moorbadserenade“. Musikalisch ins Moor geht’s ab 16 Uhr in der Konzerthalle St. Georg, Georgenkirchstraße 1 in 16259 Bad Freienwalde. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Ein Konzert auf der Tragfläche eines ehemaligen Passagierflugzeuges gibt es in Stölln, im Havelland. Thomas Kübler spielt Swing und Schlager auf dem Flügel der „Lady Agnes“, einer ausgemusterten IL 62. Der Eintritt kostet 8 Euro und ist inklusive der Besichtigung der DDR-Passagiermaschine. Einlass ist ab 12 Uhr Am Gollenberg 10 in 14728 Gollenberg, Ortsteil Stölln.

Gemeinsam schlemmen

Das Schloss Herrenstein. Das 1755 von Otto von Arnim errichtete Herrenhaus beherbergt heute nach mehreren Umbauten ein Hotel mit Restaurant und auf dem Gelände liegendem Reiterhof. © imago/Hohlfeld/imago stock&people

Hausgemachtes Erdbeerherz mit Mascarpone ist der krönende Abschluss beim Brunchen zum Muttertag im Hotel Döllnsee-Schorfheide, Döllnkrug 2 in 17268 Templin. Telefon: 039882 63410, 44,90 Euro pro Person.

Vater- trifft Muttertag In diesem Jahr trennen Mutter- und Vatertag nur wenige Tage. Verantwortlich dafür ist der Mond. Ostersonntag ist immer der erste Sonntag nach Vollmond nach Frühlingsanfang. Himmelfahrt (also der Feiertag, der zum „Vatertag“ auserkoren wurde) wird vierzig Tage später gefeiert. Muttertag am zweiten Sonntag im Mai. Mit dem frühen Osterfest, in diesem Jahr am 31. März, rückte der Vatertag dicht an den Muttertag.

Gebruncht wird am Muttertag auch auf Schloss Herrenstein, für 39 Euro gibt’s neben dem reichhaltigen Büfett auch ein kleines Geschenk für jede Mutter. Hotel Schloss Herrenstein, Herrenstein 6 in 17268 Gerswalde, Telefon: 039887 710.

Im Hotel-Resort Märkisches Meer serviert das Restaurant Theos einen Brunch, der nicht nur für Mütter reserviert ist, der Frauentagsbrunch. Hauptstraße 2 in 15864 Diensdorf-Radlow. Telefon 033677 62550, 41 Euro pro Person.

Brunchen und dabei über den Ruppiner See schippern? Für 49 Euro wird eine zweistündige Schiffsfahrt geboten, dazu ein kalt-warmes Büfett. Karten gibt’s bei der Fahrgastschifffahrt Neuruppin, Telefon 03391 45460, los geht’s An der Seepromenade in 16816 Neuruppin.

Wer länger schlafen möchte: Es gibt auch einen Muttertagslunch, zum Beispiel im Spreewaldresort Seinerzeit, Dorfstraße 53 in 15910 Schlepzig, Telefon 035472 6620, 42 Euro pro Person.

Muttertag für Kreative & Erholungssuchende

Ein Ausflug mit bleibendem Wert verspricht der Schmuckworkshop am Muttertag in Bernau. Gemeinsam ein Miyuki-Glasperlen-Schmuckstück fertigen kann man im Gut Leben Landresort. Ob am Ende ein Ring, Ohrringe oder ein Wickel-Armband entsteht, liegt bei den Besucherinnen. Bei den Miyuki-Perlen handelt es sich um ein „Qualitätsprodukt aus ebenmäßig bearbeitetem Glas“, schreibt der Veranstalter. Eine große Farbenvielfalt lässt viele kreative Ideen zu. Im Workshop enthalten sind die Einführung und Grundlagen in die Kunst des Miyuki-Perlenschmucks, Expertinnen begleiten die Teilnehmerinnen. Das selbst gefertigte Schmuckstück behält die kreative Workshop-Teilnehmerin. Vorkenntnisse braucht es nicht, wohl aber eine Lupe für die Arbeit mit Faden und Perlen. 59 Euro kostet der Workshop pro Person. Das Gut Leben Landresort liegt in der Birkholzer Dorfstraße 9 in 16321 Bernau (bei Berlin), Ortsteil Birkholz, Telefon: 03338 9138960.

Familienverhältnisse sind kein menschliches Alleinstellungsmerkmal, auch in der Tierwelt gibt es Patchworkfamilien, Muttersöhnchen, Alphaweibchen und alleinerziehende Väter, erfährt man im Heinz-Sielmann-Erlebniszentrum in Wanninchen. Bei einem Rundgang können sich die Besucherinnen darüber informieren. Und wer noch ein Last-Minute-Geschenk sucht, in der Bastelecke kann mit Origami-Technik der Blumengruß gefaltet werden. In der Kranichstube verkaufen die Beesdauer Landfrauen Plinsen, Kaffee und Kuchen und es gibt Eis vom Café Schauwerk aus Alt Döbern. Ein Teil der Erlöse aus dem Kuchenverkauf geht an das Frauenhaus in Cottbus. Wanninchen 1 in 15926 Luckau. Um 10 Uhr geht’s los, die Veranstaltung endet um 17 Uhr.

„Auch Superheldinnen brauchen mal eine Pause“, so bewirbt die Saarow-Therme Gutscheine für den Muttertag. An diesem die mütterliche Superheldin in eine der vielen Brandenburger Thermen zu entführen ist gar keine schlechte Idee, neben der Saarow-Therme könnte das auch die Fläming-Therme Luckenwalde, Kristall Saunatherme in Ludwigsfelde, Fontane-Therme in Neuruppin oder auch die Spreewaldtherme in Burg sein.

Traditionell am Muttertag findet der Blumenmarkt in Wiesenburg statt. Das wunderbare Blühen und Grünen wird von einem Puppentheater und Live-Musik begleitet. Zu finden auf dem Goetheplatz vor dem Schloss in 14827 Wiesenburg. Los geht’s um 10 Uhr.