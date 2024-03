Childhood-Haus für Brandenburg Wo missbrauchte Kinder Hilfe und Fürsorge finden

Luca ist sieben Jahre alt und turnt in einem Verein. Der Vorstand teilt mit, dass der Trainer von Luca in Verdacht steht, ein Kind sexuell missbraucht zu haben. Die Eltern von Luca wissen nicht, was sie tun sollen. Sie wenden sich an das Childhood-Haus, wo der Junge psychologisch betreut, untersucht, unterstützt wird.