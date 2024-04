Brandenburgs Landesregierung provoziert Unmut und Unverständnis in der Region um den Willy-Brandt-Airport und der Tesla-Fabrik. Denn die von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) geführte Kenia-Regierung aus SPD, CDU und Grünen sieht nach einer Antwort an den Landtag bisher keinerlei Grund, auf die Erkenntnisse der aktuellen neuen Spreeplan-Studie zu reagieren, die wie berichtet vor einem bis 2030, spätestens aber 2040 drohenden Verkehrskollaps in Boomregion im Südosten der Metropole warnt.