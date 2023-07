Ende der Suchaktion im Kreis Oberhavel Rettungskräfte finden vermissten Angler tot im Dreetzsee

Ein vermisster Angler ist tot im Dreetzsee in der Nähe von Teschendorf (Kreis Oberhavel) gefunden worden. Der 52-Jährige sei am Dienstag zum Angeln auf dem See gewesen – vermutlich allein – und nicht wie angekündigt gegen Mitternacht zurückgekehrt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Zunächst suchten Angehörige und Bekannte am frühen Morgen nach ihm – aber ohne Erfolg. Sie riefen Rettungskräfte und Polizei um Hilfe, die mithilfe eines Feuerwehrbootes und eines Polizeihubschraubers ein gekentertes Boot fanden. Darunter entdeckten die Einsatzkräfte den leblosen Körper des Anglers. Die genauen Umstände des Unglücks sind laut Polizei bisher unklar. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf. (dpa)