Ex-Bildchef Tiedje muss nicht zahlen Resort Schwielowsee: Brandenburgs Förderbank ILB scheitert auch am Bundesgerichtshof

Ein Millionen-Scheck ist geplatzt. Brandenburgs Landesinvestitionsbank (ILB) ist endgültig mit dem Versuch gescheitert, bei Ex-Bildchefredakteur und Medienmanager Hans-Herrmann Tiedje 2,7 Millionen Euro einzutreiben, um so den Schaden für die Bank infolge des Betrugsskandals um Axel Hilpert und das Resort Schwielowsee in Petzow bei Potsdam zu mindern. Jetzt hat auch der Bundesgerichtshof (BGH) in letzter Instanz mit einem Beschluss die Zivilklage der ILB gegen Tiedje abgeschmettert, der in den Fördermittelbetrug nicht verwickelt war.