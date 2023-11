Festnahme wegen Terror-Verdachts Ostprignitz-Ruppin schon länger ein Clan-Hotspot in Brandenburg

Der Name Wittstock kommt in überregionalen Medien grundsätzlich eher selten vor. Nicht mal 15.000 Einwohner leben in der Kleinstadt an der Dosse im Norden des Brandenburger Landkreises Ostprignitz-Ruppin, nur ein paar Kilometer entfernt von der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern. Die Touristeninformation wirbt mit der St. Marienkirche und dem Museum des Dreißigjährigen Krieges. Eine kleine, aber pittoreske Altstadt lädt zum Bummeln ein.