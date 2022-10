Fluch mit Lärm am BER Brandenburger Gemeinde will Flugrouten neu verteilen – aber zu wessen Last?

Am neuen Willy-Brandt-Airport der Hauptstadtregion in Schönefeld wird mehr und mehr geflogen. Beschwerden über Fluglärm nehmen deshalb zu. Und prompt rücken die Flugrouten, die vor einigen Jahren als „Fluchrouten“ viele auf die Barrikaden trieben, wieder in den Fokus. An diesem Mittwoch steht nun auf der Tagesordnung der BER-Fluglärmkommission (FLK) in Schönefeld ein weitreichender Vorstoß, die Lärmbelastungen um den Flughafen der Hauptstadtregion grundlegend neu zu verteilen und so „Lärmpausen“ für BER-Anrainer zu schaffen - allerdings eben nicht für alle.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden