Tagesspiegel Plus Gigafactory in Brandenburg : Tesla sieht keine Hindernisse für Werkausbau – Umweltverbände weiterhin alarmiert

Der US-Hersteller will in Grünheide jedes Jahr eine Million E-Autos produzieren. Trotz vieler Einwendungen will der Elon-Musk-Konzern den Ausbau der Fabrik durchziehen.