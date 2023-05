„Gott hat uns Grips mit auf den Weg gegeben“ Brandenburgs Mr. Tesla über seinen Glauben und Gebete in der Politik

Herr Steinbach, was bedeutet Ihnen das Pfingstfest?

Pfingsten ist das Fest, das uns als Christen Hoffnung gibt: Es verbindet uns alle über den Heiligen Geist, der an Pfingsten über die Menschen kam. Und ganz ehrlich: Ich finde es langsam erschreckend - fast noch mehr, was den Himmelfahrtstag betrifft - , dass wir nicht mehr über diese Feste sprechen. Dass die Säkularisierung so einen Erfolg hat. Dass wir nur noch vom “Herrentag” reden.