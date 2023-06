Gottesanbeterin, Segelfalter, Springspinne Neue Tierarten siedeln sich in Brandenburg an

Sie frisst, was sie bewältigen kann – manchmal ist das auch der männliche Artgenosse nach dem Sex. Die Rede ist von der Gottesanbeterin, Mantis religiosa. Die Weibchen sind auch als „Sexkannibalistinnen“ bekannt. Das Insekt lebt eigentlich im Mittelmeerraum. In Deutschland wurde es zunächst nur in warmen Weinanbauregionen in Südwestdeutschland gesichtet. Doch auch immer häufiger sieht man sie in Brandenburg. Die Heuschreckenart ist ein Beispiel, das Biologen und Naturschutzverbände nennen, wenn man sie nach neuen Tierarten in Brandenburg fragt. Und eine, die die Experten den Folgen des Klimawandels zuschreiben.

Zeichen des Klimawandels

„In den letzten Jahren sieht man sie hier sehr häufig“, sagt Jörg Müller, Referent Ökologisches Monitoring bei der Heinz Sielmann Stiftung. Das Tier, das gerne andere Heuschreckenarten, Fliegen – und eben auch ihren Sexpartner verspeist – hat sich vom Süden aus über Tschechien und Polen nach Brandenburg ausgebreitet. In Grün oder Braun ist es gut getarnt. Wer es dennoch entdecken will, hat in den stillgelegten Braunkohleregionen in der Lausitz gute Chancen. Der Naturschutzbund Brandenburg spricht von der „Exotin auf dem Vormarsch“.

Aber warum ist Mantis religiosa so weit gewandert? „Das sind die Arten, die wir sehen, woran wir den Klimawandel festmachen können“, sagt Biologe Müller. Die klimatischen Veränderungen wirken sich auf die Natur aus, es gibt trockenere Landschaften, weniger Feuchtgebiete, trockene Graslandschaften – das gefällt der Gottesanbeterin. Müller sagt, es sollte uns zu denken geben, dass diese neuen Tiere da sind. Ihr Erscheinen seien Boten des Klimawandels, mit seinen Folgen wie Wasserproblemen und Dürre.

Tiere melden Um neue Tierarten zu registrieren, muss es Menschen geben, die sie entdecken. Der Naturschutzbund Deutschland e. V. (Nabu) zum Beispiel sammelt Meldungen. Dazu gibt es auf der Internetseite Links und Formulare und die Mailadresse: mitmachen@NABU-brandenburg.de.

Segelfalter

Der Nabu bezeichnet den schwarz-weiß gestreiften Segelfalter als einen der „schönsten Schmetterlinge Brandenburgs“. Das Insekt mag sonnige und warme Plätze, frisst gerne Schlehe in Südeuropa. In Brandenburg kam es auch in Verbindung mit der spät blühenden Traubenkirsche, einem Gewächs aus Nordamerika, und zeigt sich hier immer häufiger. Man findet den Falter laut Nabu in größeren Heidegebieten wie der Lieberoser Heide in der Niederlausitz und in Bergbaufolgelandschaften. Nach Angaben des Landesamtes für Umwelt hat der Segelfalter mittlerweile das untere Odertal erreicht.

Rindenwanze

Nahrung lässt manchen weit reisen. In Sielmanns Naturlandschaft Döberitzer Heide haben Tierbeobachter im vergangenen Jahr die wärmeliebende Rindenwanze entdeckt. Die Wanze lebt eng mit einem Pilz zusammen. Weil Bäume durch den Klimawandel zunehmend geschwächt werden, habe sich der Pilz ausbreiten können, sagt Müller. „Und schwups, wenn schon mal die Nahrung nach Norden wandert, kommt die Wanze gleich mit.“

Wiedehopf

Man kennt ihn eigentlich aus dem Italien Urlaub. Aber: „Der Wiedehopf hatte in den letzten Jahren in Brandenburg einen Höhenflug“, sagt Müller. Der Zugvogel mit dem interessanten Federhäubchen mag warme Gebiete. „In Brandenburg profitiert er von dem Insektenreichtum“. Der Bruterfolg sei „immens“. Über 50 Küken seien es zuletzt in der Kyritz-Ruppiner Heide im Nordwesten Brandenburgs gewesen.

Wipfelspringer

Wer Spinnen nicht mag, weil sie so plötzlich auftauchen, wird dem neuen Fund in der Naturlandschaft Wanninchen in der Niederlausitz nicht gern begegnen wollen: Der Wipfelspringer, ist, wie der Name schon sagt, eine Springspinne. Die Art ist in den nördlichen Regionen Deutschlands äußerst selten. Eigentlich lebt das Tier vor allem südlich des Mains, fühlt sich aber in Brandenburg mittlerweile wohl. Die vierte bestätigte Sichtung dieser Art wurde inzwischen entdeckt.