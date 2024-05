Hoher Eurojackpot-Gewinn Brandenburger streicht knapp 300.000 ein

Ein Lotto-Glückspilz aus Brandenburg hat bei der Eurojackpot-Ziehung am vergangenen Freitag rund 300.000 Euro gewonnen. Der Gewinnerschein wurde vor einem Monat in Potsdam abgegeben. Der Spieler hatte für acht Tipps innerhalb von vier Wochen 64 Euro investiert. Das teilte die Land Brandenburg Lotto GmbH am Montag mit.

Mit fünf Richtigen plus einer Eurozahl knackte der Glückspilz wie vier weitere Spieler die Gewinnklasse 2. Die Zahlen 9,17,36,40,45 und die Eurozahl 7 bringen ihm 299.120,70 Euro ein. Den Angaben zufolge geht zum zweiten Mal in diesem Jahr ein Eurojackpot-Großgewinn nach Brandenburg. Im Februar gewann ein Spieler aus Rathenow 113.053,30 Euro in der Gewinnklasse 3.