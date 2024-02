Hörenswertes Brandenburg Mit der Broschüre „Brandenburg für alle“ das Land entdecken

Anfang gut, alles gut. Gleich nachdem sie in Wittenberge den Zug verlassen hatte, wurde Sille Boll auf angenehme Weise überrascht. Am Bahnhof gab ein Straßenplan nicht nur Einsicht in die Stadt an der Elbe, es gab auch einen Hinweis zu den nächsten öffentlichen Toiletten für Menschen zu Fuß und im Rollstuhl. Unbelastet konnte sie nun die Tour über den Elberadweg antreten. Und war begeistert. „Der Elberadweg ist wirklich ganz wunderbar“, sagt sie. Sille Boll ist ihn mit ihrem Hand-Bike bereits bis nach Schleswig-Holstein gefahren. Mit dem E-Bike, das durch die Kraft in Händen und Armen bewegt wird, radelt sie durch ganz Deutschland und auch in Brandenburg ist die Falkenseerin gern und viel unterwegs. Dabei würde sie sich oft mehr Wittenberger-Standard wünschen. Denn sie hat auch andere Erfahrungen sammeln müssen.