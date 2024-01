In Neuruppin kommt die Bahn Und zwar pünktlich und ohne Streik, nur ein paar Nummern kleiner

Die Züge rauschen durch sattgrüne Wiesen, vorbei an heimelig beleuchteten Häuschen, zischen über alles andere als marode Brücken. Sie verschwinden in Tunneln und kommen hupend wieder hervor. Kühe stehen auf Weiden und nicht in Großmastanlagen, Kinder spielen auf den Straßen, statt vor dem Computer zu sitzen und Autos stehen auch nicht im Stau. Auf den Bahnhöfen stehen Menschen mit entspannten Gesichtszügen, kein Wunder, Modelleisenbahnen fahren stets pünktlich. Miniaturwelten zeigen das Leben, wie es sein könnte. Schön, heil und durch alles rauscht die Mini-Lok.