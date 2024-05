Infrastruktur ausbauen, Weltoffenheit erhalten Was Brandenburger Unternehmen von der Politik fordern

Vier Monate vor der Landtagswahl ist das Abschlusszeugnis verheerend: Brandenburgs Unternehmen sind mit der Leistung der Landesregierung von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) an vielen Stellen unzufrieden. Das ergab eine Umfrage unter 1100 Unternehmen, die die Industrie- und Handelskammern Potsdam, Cottbus und Ostbrandenburg am Montag in der Brandenburger Landespressekonferenz vorstellten.

93 Prozent der Unternehmen erklärten, dass eine Digitalisierung der Verwaltung „sehr wichtig“ oder „eher wichtig“ für den Standort Brandenburg sei. Doch „sehr zufrieden“ mit dem erreichten Stand zeigten sich nur ein Prozent der befragten Firmen.

„Dreh- und Angelpunkt für eine dynamische Entwicklung unseres Wirtschaftsstandortes ist die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung“, sagte der Hauptgeschäftsführer der IHK Cottbus, André Fritsche. Hier herrsche aus Sicht der Unternehmen der größte Handlungsbedarf

6 Prozent der befragten Unternehmen waren mit dem öffentlichen Nahverkehr in Brandenburg zufrieden.

Ähnlich fielen die Antworten zur Infrastruktur aus: 80 Prozent der Unternehmen nannten die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr „sehr wichtig“ oder „wichtig“. Doch nur sechs Prozent waren mit dem Erreichten „sehr zufrieden“ oder „zufrieden“. „Der Erhalt und Ausbau von Verkehrsinfrastruktur ist eine elementare Voraussetzung für eine weitere positive Wirtschaftsentwicklung im Land Brandenburg“, sagte Monique Zweig, Hauptgeschäftsführerin der in Frankfurt (Oder) ansässigen und auch für die Uckermark zuständigen IHK Ostbrandenburg. Dies gelte für Straßen ebenso wie für die Schienenanbindung und die Wasserstraßen.

Der Personenverkehr drängt den Güterverkehr wieder auf die Straße. Monique Zweig, Hauptgeschäftsführerin der IHK Ostbrandenburg.

„Der Ausbau und die Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken ist dringend erforderlich“, sagte Zweig. Schon heute fehle aufgrund des stark wachsende Personenverkehrs die Kapazität für Gütertransporte auf der Schiene. „Der Personenverkehr drängt den Güterverkehr wieder auf die Straße.“ Problematisch sei aber auch der schlechte Zustand vieler Landesstraßen. „Die kommende Landesregierung muss sich anstrengen, die Landesstraßen zu ertüchtigen, die Schieneninfrastruktur auszubauen und die Verkehrsangebote verstärken“, sagte Zweig. „Ohne entsprechende Rahmenbedingungen werden sich auch alternative Antriebe, nachhaltige Verkehrslösungen oder Radverkehrskonzepte nicht umsetzen lassen.“

Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt

Der Potsdamer IHK-Hauptgeschäftsführer Manfred Wäsche hob den Fachkräftemangel als Problem hervor. „Insgesamt 90 Prozent aller Unternehmen sehen die Mobilisierung und Integration von Arbeits- und Fachkräften als wichtiges Thema an“, sagte Wäsche. Hierzu zähle, dass alle bestehenden Fachkräftepotenziale wie Langzeitarbeitslose, Menschen mit Migrationsbiografie und Geflüchtete konsequent in den Arbeitsmarkt integriert würden. Um Auszubildenden die teils sehr langen Wege in die Oberstufenzentren zu ersparen, schlug Wäsche vor, wieder verstärkt auf Distanzunterricht zu setzen. Dies sei angesichts der schlechten Erreichbarkeit vieler Oberstufenzentren eine durchaus praktikable Lösung.

„Ein wesentlicher Baustein ist auch eine gezielte und effektive Fachkräfteeinwanderung“, sagte Wäsche. „Diese setzt voraus, dass wir im Land Brandenburg mit Weltoffenheit, Toleranz, Freiheit und Demokratie auf die Leute zugehen, die bei uns ihren Beitrag leisten möchten.“

Denn auch die Sorge vor einem schlechten Image des Landes etwa nach einem Wahlerfolg der AfD plagt die Unternehmen. Die Kammern engagierten sich Fritsche zufolge deswegen alle im Bündnis „Brandenburg zeigt Haltung“. „Wenn wir uns nicht für eine demokratische und weltoffene Gesellschaft aussprechen, müssen wir Dinge wie den Strukturwandel in der Lausitz gar nicht erst angehen“, sagte Fritsche. Denn dann würden sich innovative Unternehmen gar nicht erst in Brandenburg niederlassen.