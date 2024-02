Initiator des Brandenburger Protests gegen rechts „Wir müssen uns hier täglich mit der AfD auseinandersetzen“

Herr Jessa, überall in Deutschland gehen die Menschen aktuell gegen Rechtsextremismus auf die Straße. Auch in Brandenburg, auch in Fürstenwalde, wo sich vor einer guten Woche Hunderte Menschen versammelten. Sie gehörten zu den Mitinitiatoren. Sind Sie zufrieden mit der Resonanz?

Im Gegensatz zu den Behauptungen der AfD, sind wir nicht irgendwelche Berliner, die auf Demos „gekarrt“ werden, sondern kommen alle aus der Region oder leben hier. Unser Bündnis besteht, seit sich Parteikader der AfD in einem naheliegenden Dorf regelmäßig in einem Gasthaus treffen. Da haben wir etwas dagegen. Die Strukturen dieses Bündnisses haben wir genutzt und so die aktuelle Demonstration in Fürstenwalde gegen Rechtsextremismus organisiert.