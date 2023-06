Kirchenaustritte 2022 auf Rekordhoch Mehr als 2000 Brandenburger verlassen katholische Kirche

In Brandenburg sind im vergangenen Jahr 2.102 Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten und damit so viele wie in keinem Jahr zuvor. Es waren 503 mehr als 2021, wie die Deutsche Bischofskonferenz am Mittwoch in Bonn bekannt gab.

Durch Taufen, Eintritte und Wiederaufnahmen gewann die katholische Kirche in Brandenburg zwar 335 Mitglieder, zugleich starben jedoch 542. Insgesamt sank die Zahl der Brandenburger Katholikinnen und Katholiken auf 92.968; das sind 187 weniger als 2021. Durch Zuwanderung vor allem aus Polen sinken die Mitgliederzahlen in dem Bundesland seit Jahren weniger stark als in anderen deutschen Bundesländern.

Der Trend der Austritte bei der katholischen Kirche ist bundesweit ähnlich: Im vergangenen Jahr kehrten ihr 522.821 Menschen den Rücken, wie aus einer ebenfalls am Mittwoch von der Deutschen Bischofskonferenz in Bonn veröffentlichten Statistik hervorgeht. 2021 waren 359.338 Menschen ausgetreten - seinerzeit ebenfalls ein Rekordwert. (KNA)