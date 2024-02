Kurz vor Einbruch der Dunkelheit Schaffner setzt Kind an Brandenburger Bahnhof aus

In Zügen der Deutschen Bahn gilt: Minderjährige, die ohne gültigen Fahrschein unterwegs sind, dürfen nicht einfach des Zuges verwiesen werden, erst recht nicht in der Dunkelheit. Das soll zumindest die Regel sein, die sich das Unternehmen selbst gegeben haben will. Ein Fall aus der vergangenen Woche zeigt jedoch, dass in der Praxis nicht immer so verfahren wird: Am vergangenen Samstag hat ein Schaffner einer Regionalbahn offenbar ein 13-jähriges Mädchen in Seddin (Potsdam-Mittelmark) ausgesetzt. Der Grund: Für ihren Zielbahnhof, der nur noch eine Haltestelle entfernt gewesen ist, sei ihr Ticket nicht mehr gültig gewesen.