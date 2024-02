Land investiert mehr als 200 Millionen Euro Brandenburg stockt Förderung für Wohnungsbau auf

Trotz Preiskrise und Pleiten in der Baubranche gibt es im Land Brandenburg im sozialen Wohnungsbau, also vom Land geförderter neuer oder modernisierter Wohnungen mit bezahlbaren Mieten, bislang keinen Einbruch. Das verkündete Infrastrukturminister Rainer Genilke (CDU) am Montag in Potsdam. Er kündigte an, dass das Land in diesem Jahr die Förderung für sozialen Wohnungsbau und erschwingliches Wohneigentum in Brandenburg auf 204 Millionen Euro aufgestockt habe.