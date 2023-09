Mark unter Strom Warum Brandenburg beim Wirtschaftswachstum alle abhängt

Brandenburg ist Spitzenreiter beim Wirtschaftswachstum in Deutschland - mit deutlichem Abstand, zum ersten Mal und gegen den Bundestrend. „Dieser Erfolg hat viele Väter. Das ist nicht allein Tesla“, sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) dem Tagesspiegel. „Das sind auch die vielen anderen Investitionen in dieses Zukunftsfeld, so wie die BASF in der Lausitz oder Microvast in Ludwigsfelde. Es sind auch die steigenden Umsätze kleiner und mittelständischen Zulieferer rings um die E-Mobilität.“ Da habe sich eine Wertschöpfungskette etabliert.