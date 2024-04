Mit viel Lärm und Abgasen Als in Kleinmachnows Straßen Wagenrennen gefahren wurden

Knatternde Motoren, viel Qualm und jubelnde Zuschauer: Vor sechzig Jahren fand am 4. Mai 1964 das erste K-Wagenrennen in Kleinmachnow statt. Die selbstgebauten Wagen, im Westen und nach 1990 als Go-Karts bezeichnet, fuhren auf einem 1000 Meter langen Rundkurs vom OdF-Platz über die Hohe Kiefer entlang bis zum Fuchsbau, dann links bis zu den Kleinen Eichen, den Bannwald bis zur Karl-Marx-Straße und links zurück zum OdF-Platz. 15 Runden dauerte das Rennen. Eine kleine Fotoausstellung mit Bildern von Manred Zeimer und Manfred Thomas erinnert an die K-Wagenrennen in Kleinmachnow.