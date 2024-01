Mord an Lehrerin auf der A9 Beide Angeklagte bestreiten die Tat

Gegensätzlicher könnten ihre Verteidigungsstrategien kaum sein: Einer redet und redet, einer gibt nur ein kurzes Statement ab. Doch beide Angeklagte bestreiten eine Tatbeteiligung. Benjamin K.s Einlassung vor dem Potsdamer Landgericht dauert fast zwei Stunden. Er ist derjenige, der abgedrückt und Lehrerin Carolin G. aus Potsdam-Mittelmark mit mehreren Schüssen getötet haben soll. Der andere, Björn R., der den Auftrag zur Tötung seiner Ex-Freundin gegeben haben soll, sagt nur: „Egal, was vorher gewesen sein mag: Ich hätte niemals die Mutter meines Kindes umgebracht oder umbringen lassen.“

Am Montag begann unter hohen Sicherheitsauflagen und großem öffentlichen Interesse eines der aufwändigsten Gerichtsverfahren in Brandenburg seit Jahren. In einem Fall, der im Frühjahr 2023 bundesweit Entsetzen und Rätselraten auslöste. Die beiden 42-jährigen Schulfreunde wurden zwei Monate nach der Tat verhaftet, sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Sie sind wegen gemeinschaftlichen Mordes angeklagt. Sie sollen, verliest Staatsanwältin Maria Stiller aus der Anklageschrift, die 40 Jahre alte Carolin G. am 10. Mai 2023 auf dem Standstreifen der Autobahn A9 zwischen Beelitz und Brück in ihrem Auto „heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen mittels einer Schusswaffe ermordet haben“. Das Motiv: Ein Streit um das Aufenthaltsbestimmungsrecht für den gemeinsamen Sohn von Carolin G. und Björn R. – Letzterer habe die Mutter „zunehmend als Störfaktor für die Vater-Sohn-Beziehung gesehen“, so Stiller.

Am 1. März 2022 habe das Amtsgericht Berlin-Schöneberg Björn R. das Aufenthaltsbestimmungsrecht für den damals Einjährigen zugesprochen. Einen Monat darauf habe die Mutter dagegen Beschwerde eingelegt. Dann, so die Überzeugung der Ankläger, habe R. den Plan gefasst, seine Ex-Freundin töten zu lassen. Nicht von einem Profi-Auftragskiller, wie teils nach Auffinden der Toten spekuliert wurde. Sondern durch seinen Komplizen Benjamin K., mit dem er die Waldorfschule besucht hatte.

Nachdem Carolin G. den Sohn am 10. Mai 2023 absprachegemäß zu seinem Vater nach Berlin gebracht habe, soll K. der Frau mit einem von Björn R. bereitgestellten Wagen gefolgt sein und auf der A9 einen Unfall mit ihr provoziert haben. Daraufhin habe die Lehrerin auf dem Standstreifen angehalten, K. ebenfalls. Er sei ausgestiegen, zum Auto der arglosen 40-Jährigen gegangen, habe zuerst durch die Seitenscheibe geschossen und dann zwei Schüsse auf den Oberkörper der Frau abgefeuert. Ein Schuss traf ins Herz und war bereits tödlich. Wohl um sicherzugehen, habe der Täter die Waffe auch noch auf die linke Hüfte der Frau aufgesetzt und zwei weitere Schüsse abgegeben.

Benjamin K., der von dem bekannten Potsdamer Strafverteidiger Matthias Schöneburg vertreten wird, bestreitet das. Seine rechte Hand, mit der er sich zum Prozessauftakt eine grüne Mappe vors Gesicht hält, zittert stark. Er trägt Sonnenbrille und Mütze im Gerichtssaal, wegen einer Lichtüberempfindlichkeit, wie er sagt. In seiner langen, teils widersprüchlichen Einlassung kommt er immer wieder auf diverse Krankheiten zu sprechen. Vor allem ein Hüft- und Rückenleiden, dass ihm Schwierigkeiten beim Autofahren bereite, wird er nicht müde zu erwähnen. Die Schmerzmittel, die er seit 2020 nehme, täten auch ihre Wirkung, sie machten „so ein bisschen dumm im Kopf“. Er sei manchmal nicht so schnell im Aufnehmen von Informationen.

Carolin G. kenne er eigentlich gar nicht. Er habe sie nur einmal gesehen, bei seinem 40. Geburtstag. Da habe Björn R. sie und das Baby mitgebracht, aber er habe gedacht, sie sei nur irgendeine Freundin seines Bekannten, nicht dessen Lebensgefährtin. Dennoch, das bestreitet er nicht, gab er sich später dafür her, im Auftrag seines Freundes gegen eine Bezahlung von 15 Euro pro Stunde die Kita zu überwachen, die der Sohn besuchte und zu kontrollieren, ob die Mutter dort auftauchte.

Anfang April 2022 habe er Björn R schließlich abends zum Wohnhaus von Carolin G. in Niemegk begleitet. „Die macht schon wieder irgendwelchen Scheiß“, soll sein Kumpel gesagt haben. Es ist der Tag, an dem die Lehrerin Beschwerde gegen den Beschluss wegen des Aufenthaltsbestimmungsrechts eingereicht hat. G. sei nicht zu Hause gewesen, kein Licht im Haus. R. sei aus dem Wagen gestiegen und habe die Mülltonnen vor G.s Haus angezündet. Diese sei einfach eine schlechte Mutter und so würden die anderen sehen, dass sie die Böse sei – so habe dieser die Aktion sinngemäß begründet. Weiter hinterfragt habe K. das nicht, sagt er. Der Streit zwischen den Eltern scheint schon lange vorher völlig entgleist zu sein. Der Vorsitzende Richter Bodo Wermelskirchen sagt im Prozess, dass Carolin G. laut Akten vorübergehend Zuflucht in einem Frauenhaus gesucht habe. Dann wiederum ist kurz von Verletzungen des Babys die Rede, die nach Darstellung des Vaters wohl von der Mutter verursacht worden sein sollen.

Das mutmaßliche Tatfahrzeug wurde angezündet

Das Fahrzeug, mit dem die beiden Männer nach Niemegk fuhren, soll jenes sein, das an dem inszenierten Unfall auf der A9 beteiligt war. Wovon Gelegenheitsjobber Benjamin K., der zuletzt in Ketzin (Havelland) in einer Datschensiedlung wohnte, nichts wissen will. Sein Kumpel habe ihn nach Bekanntwerden der Bluttat – wieder gegen Geld – aufgefordert, das Auto verschwinden zu lassen. Er habe gedacht, so K., es gehe nur um den Mülltonnenbrand. Weil er dieses eine Mal in dem Auto gesessen habe, könnten Spuren von ihm gefunden werden – und die Ermittler dann falsche Schlüsse ziehen, dass er und sein Freund auch hinter der Gewalttat steckten. „Ich dachte, ich hänge da irgendwie mit drin und wollte da gar nicht mit drinhängen“, erklärt er. Also habe er schließlich das in Berlin geparkte Auto in Brand gesteckt. Dass sein Schulfreund, für den er putzte, der ihm Geld für einen Wohnwagen lieh und ihm beim Ausbau eines Crêpes-Verkaufswagens half, etwas mit der Bluttat zu tun hat, könne er sich nicht vorstellen. So ein Mensch sei er nicht.

„Es gibt keine Augenzeugen“, betont der Anwalt des mutmaßlichen Auftraggebers, Axel Weimann, der seinerzeit Mario K. im spektakulären Maskenmann-Prozess vertrat. Es gebe nur Indizien, es gelte die Unschuldsvermutung.

Doch die Ermittler scheinen gründlich gearbeitet zu haben. Vor allem die Mobilfunkauswertung scheint wichtige Hinweise zu liefern. So fragte Björn R. seinen Kumpel über Whatsapp, ob er nicht jemanden kenne, „der das Problem beseitigen kann“.