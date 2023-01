Nach Cyberangriff Lotto Brandenburg wieder online

Nach einem Cyberangriff hat Lotto Brandenburg seine Schutzvorkehrungen abgeschlossen und ist wieder online. Bei 235 Nutzerkonten seien Auffälligkeiten festgestellt worden, teilte die Lotto-Gesellschaft in Potsdam am Donnerstag mit.

Mutmaßliche Cyberkriminelle hatten dem Unternehmen zufolge über den Jahreswechsel und am Montag versucht, auf Kundenkonten zuzugreifen. Daraufhin wurde das Internetangebot abgeschaltet. Lotto Brandenburg hat nach eigenen Angaben rund 50.000 Internet-Kunden.

Umsetzung weiterer Schutzvorkehrungen abgeschlossen

Am Mittwochnachmittag seien die Analyse des Cyberangriffs und die Umsetzung erweiterter Schutzvorkehrungen abgeschlossen worden, sagte eine Sprecherin. Ob tatsächlich auch Daten von Kunden abgegriffen wurden, sei nicht ermittelbar.

Auch Lotto Berlin und andere Lotto-Gesellschaften, die vom Cyberangriff betroffen waren, schalteten ihre Webseiten offline. Die meisten Lotto-Spieler geben ihren Tipp in den Shops ab.

Auch auf die Potsdamer Stadtverwaltung hatte es in der Vorwoche einen Cyberangriff gegeben. Die Stadt und die kommunalen Unternehmen hatten daraufhin ihre Internetverbindungen am vergangenen Donnerstag (29. Dezember) vorsorglich komplett gekappt. Sämtliche Online-Dienste der Stadtwerke sollen Ende der Woche wieder zur Verfügung stehen. Das Potsdamer Rathaus will nächste Woche wieder online sein. (dpa/cmü)

