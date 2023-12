Nach kräftigen Regenfällen Hochwasserwarnungen für Brandenburg

Nach starken Regenfällen sind auch in Brandenburg die Wasserstände an mehreren Abschnitten der Flüsse stark gestiegen. Das Landesumweltamt gab während der Weihnachtstage vier Hochwasserwarnungen heraus.

So sei im Flussgebiet Dahme von Golßen bis Märkisch Buchholz mit der Überflutung von Auenbereichen zu rechnen. Bei der Schwarzen Elster werde mit einem Überschreiten der Richtwerte der Alarmstufe I für die Pegel Ortrand und Herzberg gerechnet. Im sächsischen Teil des Einzugsgebiets der Schwarzen Elster überschritten die Pegelstände bereits teilweise den Richtwert der Alarmstufe II.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Auch am Pegel Klein Bademeusel der Lausitzer Neiße bei Forst werden wegen des Tauwetters seit Heiligabend steigende Wasserstände erwartet. An der Oder rechnet das Landesumweltamt am Pegel Eisenhüttenstadt am Mittwoch mit der Alarmstufe I.

In vielen Regionen Deutschlands herrscht nach starken Regenfällen Hochwasseralarm. Betroffen sind insbesondere Thüringen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. (dpa)