Brandenburgs neuer Verkehrsminister : „Die Verkehrspolitik darf sich nicht nur am Speckgürtel ausrichten"

Am Mittwoch (22.11.) wurde Rainer Genilke als neue brandenburgischer Verkehrsminister vereidigt. Den Kurs seines Vorgängers will er halten und hofft dabei auf viel Fantasie in Berlin.