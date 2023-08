Nicht genug Pflegeplätze in Brandenburg Wenn Patienten im Krankenhaus bleiben müssen

Wenn alte Menschen nach einem Schlaganfall oder einem Knochenbruch ins Krankenhaus kommen, sind die Zukunftssorgen oft groß. Wie soll es nach der Behandlung weitergehen? Schafft es der Patient anschließend, sich weiter selbst zu versorgen? Oder braucht es einen Platz in einer stationären Pflegeeinrichtung? Ein wichtiges Angebot sind hier die Kurzzeitpflegen: Einrichtungen, in denen Menschen nach deren Entlassung aus dem Krankenhaus für einige Zeit betreut werden – im Idealfall so lange, bis sie wieder fit genug sind, um in den eigenen vier Wänden zu leben.