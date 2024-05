Pilgern für Anfänger Ein Besuch rund um die Wallfahrtskirche in Buckow im Havelland 

Schon von weit her ist er sichtbar, der Fisch auf der Kirchturmspitze in Buckow bei Nennhausen im Havelland. Eigentlich würde man ein Kreuz oder eine Wetterfahne auf dem Kirchturm erwarten, doch ist der Kirchturm auch ein Leuchtturm. Ein Blick in die grüne Landschaft wirft sogleich die Frage auf, ein Leuchtturm, hier, im Schutzgebiet der Großtrappen? Einem der größten flugfähigen Vögel, von denen es heißt, dass sie gern Freitag schon wissen möchten, wer Sonntag zu Besuch kommt. Mit anderen Worten, dass Großtrappen freien Blick über die Landschaft lieben und mit Wasser recht wenig am Gefieder haben. Ja, genau hier brauchte es einen Leuchtturm.

Henry Kilian ist Bau- und Geschichtsforscher aus dem benachbarten Dorf Garlitz. Er beschäftigt sich intensiv mit der Wallfahrtskirche in Buckow. Die Landschaft, weiß er zu berichten, sah hier im Havelländer Luch einst ganz anders aus. Wasser, sehr viel Wasser. In der Kirche haben sie ein Bild, es zeigt, wie die Dörfer Liepe, Damme und Buckow wie Inseln aus dem Wasser ragen. Der Fisch auf dem Dach der Wallfahrtskirche sollte Pilgern den Weg weisen.

Ein sogenanntes Hostienwunder brachte der Kirche den Status einer Wallfahrtskirche ein. Genaueres weiß man dazu nicht. Die Kirche wurde 1344 erstmals urkundlich erwähnt und wem sie seltsam vertraut vorkommt, der fühlt sich wahrscheinlich an die Petri-Kapelle auf der Brandenburger Dominsel erinnert. Die Kirchen sind, mal abgesehen vom Leuchtturm, nahezu baugleich. 1539 endete die katholische Ära in Buckow, aus der Wallfahrtskirche wurde eine evangelische Kirche. Zu der es allerhand Legenden gibt. Eine davon erzählt von einem Wunderbrunnen, oder auch Jungbrunnen. Der wurde natürlich gesucht, gefunden wurde bisher ein Brunnen zur Frischwassergewinnung. Aber wer weiß.

Der Fisch soll erstmals auf die Turmspitze geraten sein, als ein besonders schlimmes Hochwasser das Luch heimsuchte, erzählt Kilian. An das Ereignis erinnert der Fisch oder besser wechselnde Fische, denn die Flossentiere wurden immer mal ausgetauscht, zuletzt in den Jahren 1870 und 1941. Die Kirche ist geöffnet, der Turm aber schon seit einiger Zeit nicht mehr zu besteigen. Besonders schön, die Turmuhr muss täglich gestellt werden, was die Dorfgemeinschaft übernimmt.

Die Zwei Stunden Pilgergreise

Doch zurück zur Landschaft. Vor der Kirche ist ein kleiner Kasten, für gewöhnlich sind dort die Flyer für den Pilgerweg drin. Freie Bedienung und mit dem Flyer ausgestattet lassen wir die Kirche zurück, laufen die Straße zum Ortsausgang. Das sind nur etwa dreihundert Meter, dann geht es über einen Feldweg weiter. Links ist eine eingezäunte Koppel, dahinter Grünland, rechts weist das gelbe Schild mit der kleinen Waldohreule auf das Naturschutzgebiet hin. Hunde müssen angeleint bleiben.

Blaue Holzschilder stehen an den einzelnen Stationen, ihnen folgen und man ist richtig. © Silvia Passow

Sechs Stationen hat der Pilgerweg, die Beschilderung ist schlicht. Blaue Holzschilder stehen an den einzelnen Stationen, ihnen folgen und man ist richtig. Fast immer sind Straßen oder Dörfer in Sichtweite, man kann zwar vom Weg abkommen, die Gefahr sich ernsthaft zu verlaufen ist damit eher gering. Auf den Schildern mit den Stationen stehen die Nummern. Nun kommt der Flyer zum Einsatz. Hier wird verraten, was es mit den einzelnen Stationen auf sich hat.

Gleich die erste Station erzählt vom Wasser im Luch und wie menschliche Bestrebungen der Wasserregulierungen ihre Auswirkungen hatten. An einer Pferdekoppel geht es nach rechts, schon von weitem leuchtet das nächste blaue Schild und weist somit den Weg. Diesmal geht es um Sand und davon hat man reichlich unter den Füßen. Auch für den kleinen Pilgerweg ist festes Schuhwerk empfehlenswert. Gut zu sehen ist von hier die ehemalige Uferlinie, denn was nun knochentrocken erscheint, stand einst unter Wasser.

Station drei erzählt von dem Übungsgelände der Nationalen Volksarmee der DDR, das einst in dem Kiefernwäldchen lag. Kampf, heißt die Station und wer nun keinen Mückenschutz dabei hat, kämpft vielleicht auch. Die blutsaugenden Plagegeister sitzen in dem Wald und ganz nach Geisterart stürzen sie sich gern auf arglose Wanderer.

Gleich die erste Station auf dem Pilgerweg erzählt vom Wasser im Luch. © Silvia Passow

Die Vier heißt Glück und das steht hier in Form einer einfachen Holzbank. Ausruhen, den Blick in der weiten Landschaft verlieren. Pilgern, das heißt ja auch innere Einkehr finden und hier ist ein wirklich guter Platz dafür. Station fünf erzählt von Wiesen und Weiden und für deren sattes Grün braucht es das Wasser. Davon gab es nicht selten zu viel und im Flyer wird von der Mühsal für Mensch und Tier berichtet, wenn das Wasser so hoch stand, dass das Vieh schwimmen musste oder Rinder im Morast stecken blieben. Wer Station sechs erreicht hat, sieht bereits die Kirchturmspitze mit Fisch. Man kann sich nun gut vorstellen, wie der Kirchturm den Wanderern den Weg wies. Es geht raus aus dem Wald, der Weg führt durch Wiesen. Vielleicht steht noch die Mutterkuhherde links auf der Weide. Schöne Tiere mit süßen Kälbern. Die verteidigt werden, sollten Pilgernde zu aufdringlich sein.

Schloss Nennhausen, wo die Undine geboren wurde

Etwa zwei bis zweieinhalb Stunden können eingeplant werden. Wer nun zurückdenkt, an die sandigen Wege, kann sich kaum vorstellen, dass hier einst so viel Wasser das Bild beherrschte. So viel, dass Baron Friedrich Heinrich Karl de la Motte Fouqué nicht weit entfernt das Märchen der Wassernymphe Undine niederschrieb.

Brandenburg neu entdecken Weitere Adressen: Wallfahrtskirche Buckow, Buckower Dorfstraße, 14715 Nennhausen, Ortsteil Buckow Die Alte Brennerei Breite Straße 44 in 14715 Nennhausen Ortsteil Liepe. Tipp: Bitte festes Schuhwerk und Mückenschutz nicht vergessen. In unserer Reihe „Brandenburg neu entdecken“ empfehlen wir regelmäßig Ausflüge in die Mark.

Märchen wie die kleine Meerjungfrau oder Disneys Arielle, sie haben eine Urgeschichte. Die Wassernymphe Undine, niedergeschrieben auf Schloss Nennhausen. Das liegt nur rund fünf Kilometer von der Wallfahrtskirche Buckow entfernt. Baron de la Motte Fouqué hatte 1803 Caroline Philippine, die letzte derer von Briest geheiratet und lebte mit ihr auf Schloss Nennhausen. Die märchenhafte Erzählung schrieb der Baron 1811, im selben Jahr veröffentlicht, wurde sie zum Bestseller. Inspiration soll das nasse Luch gewesen sein.

Zum Schloss gehört die bemerkenswerte Parkanlage, Schloss und Park stehen seit 1990 unter Denkmalschutz und befinden sich in Privatbesitz. Das Haus steht für Tagungen zur Verfügung, verschiedene Veranstaltungen locken die Besucher.

Der passende Ausklang

Wer nun Richtung Berlin aus Nennhausen über Damme und Liepe nach Hause fährt, sieht die Landschaft mit anderen Augen - und hat vielleicht Hunger. Dann in Liepe anhalten. Hier, mitten im havelländischen Luch, gibt es eine der besten Pizzas im Land. Die „Alte Brennerei“ ist gar nicht zu übersehen, liegt direkt an der Straße und auf dem Schornstein thront, typisch Havelland, ein Storchenhorst. Der Storch ist auch schon da und schaut gern auf das Treiben weit unter ihm.

Schön ist der Biergarten hinter dem Haus. Neben der Pizza gibt es regionale und saisonale Gerichte, tolle Burger mit Wildfleisch. Heimisches Wild gehört zu den beherrschenden Elementen der kreativen Küche und jetzt gibt’s natürlich Spargel mit verschiedenen Begleitern.