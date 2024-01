Prozess nach Mord an Lehrerin auf der A9 Parallelen zum Brandenburger Maskenmann-Fall

Droht Brandenburgs Justiz ein erneuter, komplizierter Indizien-Prozess wie im Maskenmann-Fall vor zehn Jahren? Die Strategie, die die Verteidigung nach dem Mord an Lehrerin Carolin G. vergangenes Jahr auf der Autobahn 9 bei Beelitz (Potsdam-Mittelmark) fährt, offenbart sich im Landgericht Potsdam bereits am zweiten Prozesstag am Donnerstag (25.1.): die Ermittlungsarbeit der Polizei akribisch durchleuchten und mögliche Unstimmigkeiten oder Pannen suchen. Axel Weimann weiß, wie das geht.