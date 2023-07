Rechtsextreme Vorfälle öffentlich gemacht Brandbrief-Lehrer verlassen Brandenburger Schule in Burg

Mit einem Brandbrief hatten sie rechtsextreme Vorfälle, Mobbing und Gewalt an einer Schule in Südbrandenburg öffentlich gemacht: Mit Ende des Schuljahres verlassen die beiden Lehrkräfte Laura Nickel und Max Teske die Bildungsstätte in Burg im Spreewald auf eigenen Wunsch, wie Tagesspiegel und PNN erfuhren.