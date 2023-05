Rechtsextremismus an Brandenburger Schule Jugendliche im braunen Sumpf zwischen Spree und Neiße

Kurz nach 12 Uhr mittags an einem Dienstag im Mai. Vor der Gesamtschule „Mina Witkojc“ in Burg im Spreewald warten Eltern und Großeltern, um Grundschüler abzuholen. Es wird sich ausgetauscht. Eine Mutter fragt leise die andere, ob sie den Artikel in der „BILD“ gelesen habe. Bevor es zur Antwort kommt, verlassen die ersten Kinder den Schulkomplex.