Schokoladenmanufaktur in der Lausitz 65 Sorten Pralinen und Osterhasen, die „Knack“ machen – eine belgische Chocolatière setzt auf Handarbeit

Entwicklungshilfe in Sachen Trüffel für die Lausitz: Im äußersten Zipfel von Brandenburg hat eine Chocolatière aus Belgien gemeinsam mit Ihrem Ehemann eine Schokoladenmanufaktur aufgebaut. Als sie kurz nach der Wende in die Lausitz kam, habe die Landschaft sie umgehauen, erzählt Geschäftsführerin Goedele Matthyssen. Aber nirgends gab es die handgemachte Schokolade, die man in ihrer alten Heimat „an jeder Ecke“ kriege. Seit mehr als 30 Jahren rollt sie nun in Hornow Pralinen und gießt Osterhasen, inzwischen hat die Confiserie Felicitas 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Birgit Scharoba gibt Pralinenseminare und personalisiert jedes beliebige Schokoprodukt.

