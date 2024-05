Seit 2020 wird auf der Ostbahn bei Küstrin gebaut Brandenburger Pannenbrücke über die Oder wird Ende Juli eröffnet

Nun wird sie doch fertig. Die Carbonbrücke der Deutschen Bahn über die Oder soll am 29. Juli eröffnet werden. Dies sagte ein Bahnsprecher auf Anfrage des Tagesspiegels. Auch die Zulassung von polnischer Seite werde „pünktlich zu Ende Juli vorliegen“, versicherte der Sprecher. Seit dreieinhalb Jahren ist die Bahnstrecke von Brandenburg ins polnische Kostzryn gesperrt. Eigentlich sollten die Züge schon im Dezember 2022 wieder fahren. Doch es gab große technische Schwierigkeiten. Mehrere Termine zur Fertigstellung wurden gerissen. Noch im September hatte Bahnchef Alexander Kaczmarek beim Einschub der Brücke versprochen, dass die Züge im 2023 wieder fahren.

Als Grund nannten Bahnsprecher „knappe Personalressourcen bei den Baufirmen infolge der angespannten Fachkräfteverfügbarkeit“. Bei den beiden zuvor bekannt gewordenen Terminverschiebungen hatte die Bahn neben dem Personalmangel weitere Gründe genannt: niedrigen Wasserstand, Munitionsfunde und technische Schwierigkeiten. Der Korrosionsschutz hielt nicht auf dem Stahl, musste abgekratzt und neue Farbe aufgetragen werden.

Der Neubau ist teilweise aus Carbon, erstmals in Europa wird dieser leichte Baustoff bei einer Eisenbahnbrücke eingesetzt. „Damit setzen wir Standards“, hatte der damalige Brandenburger Bauminister Guido Beermann (CDU) bei einer Baustellenbesichtigung mal gesagt. Das Carbon war, anders als anfangs von der Bahn kolportiert, nicht an den Verzögerungen schuld.

Unter der Dauer-Sperrung litten vor allem Ausflügler und Pendler. Denn die Züge der RB26 von Berlin endeten seit Dezember 2020 auf der deutschen Seite in Küstrin-Kietz (Landkreis Märkisch-Oderland). Dort muss in Kleinbusse für die wenigen Kilometer auf die polnische Seite umgestiegen werden. Die Fahrzeit verlängert sich erheblich, die Angaben in der App dazu stimmten nicht. Große Busse können nicht eingesetzt werden.

Auch die polnische Bahn hat ihre Brücken über die Warthe saniert. © Privat

Laut DB-Fahrplanauskunft wird die Strecke ab 8. Juli wieder befahren. Das sei falsch, sagte ein Bahnsprecher auf Nachfrage. Auch dieser vor Monaten angepeilte Termin musste verschoben werden. Die Bahn sicherte zu, dass der Fehler korrigiert werde. Korrekt werde die DB-App aber frühestens nach Pfingsten anzeigen.

Ein anderer Fehler in der App ist seit dreieinhalb Jahren nicht korrigiert worden. Als Umsteigeweg vom Bahnhof Kostzryn in den Ersatzbus werden 1200 Meter genannt, tatsächlich sind es etwa 50 Meter. Zu Beginn der Sperrung gab es viele Klagen, dass Fahrgäste keinen Platz in den Bussen fanden. So wurde extra ein Park&Ride-Parkplatz in Küstrin angelegt, wo viele Polen ihr Auto abstellen.

Die alte Stahlbrücke stammte aus dem Jahr 1920

Die Brücke bekommt zwei Gleise, eine spätere Elektrifizierung ist mitgedacht, möglich ist Tempo 120. Wie berichtet, war die alte Stahlbrücke von 1920 einsturzgefährdet und musste abgerissen werden. Die Vorflutbrücken stammten – kaum zu glauben – sogar aus dem Jahr 1867, aus Sicherheitsgründen fuhren die Züge seit vielen Jahren nur mit Tempo 30. Auch die polnische Brücke über die Warthe wurde in den vergangenen Jahren saniert. Die Flussniederung ist bei Küstrin fast drei Kilometer breit.

Die Ostbahn gilt bei Experten als die am meisten vernachlässigte Strecke ab Berlin. Seit der politischen Wende 1989 ist fast nichts passiert. Die beiden Länder Berlin und Brandenburg und auch die Bahn fordern seit Jahren den Ausbau, doch der Bund sperrte sich lange wegen der Kosten. Erst im vergangenen Jahr gab es etwas Bewegung. Im November hatte der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) mitgeteilt, dass die Ostbahn in den „potenziellen“ Bedarf des Bundesverkehrswegeplans aufgenommen wurde.

Zuvor hatte der VBB eine Studie vorgestellt, nach der der Ausbau der Ostbahn von Berlin bis Küstrin-Kietz bis zu 1,3 Milliarden Euro kosten soll. Die Studie schlug einen Ausbau in zwei Stufen vor: Bis 2036 solle die Strecke elektrifiziert und weitere zweigleisige Abschnitte gebaut werden. Das Tempo soll auf 120 angehoben werden, zwischen Müncheberg und Seelow-Gusow sogar auf 160. Erst ab 2036 sollten die übrigen Abschnitte ausgebaut werden.

Die Ostbahn über Küstrin gilt als wichtige Alternative zur überlasteten Strecke Berlin-Frankfurt (Oder).