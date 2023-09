Showdown in Tesla-Region Wird Wasserchef André Bähler wegen ständiger Vetos abgewählt?

Showdown im Wasserkonflikt in der Tesla-Region: Auf einer Verbandsversammlung des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE), der auch das neue E-Autowerk in Grünheide (Landkreis Oder-Spree) beliefert, soll am Mittwochabend in Hoppegarten über die Abwahl der WSE-Führungsspitze entschieden werden. Eine Prognose über den Ausgang wagt niemand.